Paryż 2024: Plan dnia czwartek 8 sierpnia igrzyska Paryż 2024 terminarz i plan startów na czwartek 8.08.2024

Paryż 2024: Plan dnia na czwartek 8 sierpnia

W środę 7 sierpnia rozstrzygnęło się wiele konkurencji. Dla polskich kibiców był to znakomity dzień, ponieważ Aleksandra Mirosław wywalczyła złoty medal, a Aleksandra Kałucka zdobyła brązowy krążek we wspinaczce sportowej. Ponadto do finału siatkarskiego turnieju po horrorze zakwalifikowali się reprezentanci Polski. Warto wspomnieć, że Julia Szeremeta także powalczy o złoty medal w boksie. Natalia Kaczmarek zameldowała się w finale biegu na 400 m. W czwartek 8 sierpnia będziemy świadkami aż 25 finałów. Wszyscy fani igrzysk olimpijskich na pewno skupią się na finałach w zapasach u kobiet i mężczyzn. Ponadto rozstrzygnie się rywalizacja w taekwondo. Warto zwrócić uwagę na mecz o brązowy medal w piłce nożnej, gdzie Egipt powalczy z Marokiem. Jeśli chodzi o polskie szanse to mówimy przede wszystkim o kajakarstwie K-4 odbędzie się finał kobiet z udziałem Polek: Karolina Naja, Anna Puławska, Adrianna Kąkol, Dominika Putto. Ponadto w repasażach w zapasach wystąpi Arkadiusz Kułynycz w stylu klasycznym w kategorii 87 kg (11.00), zachowując szansę na brązowy medal. W nich zmierzy się z Carlosem Munozem.

Sonda Ile medali zdobędą Polacy na igrzyskach w Paryżu? Mniej niż 10 Więcej niż 10 Więcej niż 15

Paryż 2024: Terminarz 8.08.2024:

BOKS

22.34, 51 kg mężczyzn

22.51, 54 kg kobiet

HOKEJ NA TRAWIE

mężczyźni:

14.00, o brązowy medal: Indie - Hiszpania

19.00, finał: Niemcy - Holandia

KAJAKARSTWO

13.30, C-2 500 m mężczyzn

13.40, K-4 500 m kobiet

13.50, K-4 500 m mężczyzn

KOLARSTWO TOROWE

19.11, keirin kobiet

19.27, omnium mężczyzn, wyścig punktowy

LEKKOATLETYKA

20.00, skok w dal kobiet

20.25, rzut oszczepem mężczyzn

20.30, 200 m mężczyzn

21.25, 400 m ppł kobiet

21.45, 110 m ppł mężczyzn

PIŁKA NOŻNA

mężczyźni

17.00, o brązowy medal: Egipt - Maroko

PŁYWANIE

7.30, 10 km na otwartym akwenie kobiet

PODNOSZENIE CIĘŻARÓW

15.00, 59 kg kobiet

19.30, 73 kg mężczyzn

SKOKI DO WODY

15.00, trampolina 3 m mężczyzn

TAEKWONDO

20.19, 68 kg mężczyzn, o brązowy medal

20.35, 57 kg kobiet, o brązowy medal

21.23, 68 kg mężczyzn, finał

21.39, 57 kg kobiet, finał

WSPINACZKA SPORTOWA

12.55, wspinaczka na czas mężczyzn

ZAPASY

19.30, 67 kg w st. klasycznym mężczyzn, o brązowy medal

19.55, 67 kg w st. klasycznym mężczyzn, finał

20.05, 87 kg w st. klasycznym mężczyzn, o brązowy medal

20.30, 87 kg w st. klasycznym mężczyzn, finał

20.50, 53 kg w st. wolnym kobiet, o brązowy medal

21.15, 53 kg w st. wolnym kobiet, finał

ŻEGLARSTWO

11.43 470 mikst

12.18 Nacra 17 mikst klasa

BOKS

21.30, 57 kg mężczyzn, półfinały

22.02, 75 kg kobiet, półfinały

GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA

10.00, wielobój kobiet indywidualnie, kwalifikacje

GOLF

9.00, kobiety, 2. runda

KAJAKARSTWO

10.30, C-1 200 m kobiet, eliminacje

11.20, C-2 500 m mężczyzn, półfinały

11.40, K-4 500 m kobiet, półfinały

11.50, K-4 500 m mężczyzn, półfinały

12.40, C-1 200 m kobiet, ćwierćfinały

13.20, C-2 500 m mężczyzn, finał B

KOLARSTWO TOROWE

17.00, omnium mężczyzn, scratch

17.18, keirin kobiet, ćwierćfinały

17.38, omnium mężczyzn, wyścig na tempo

18.01, sprint mężczyzn, ćwierćfinały

18.15, keirin kobiet, półfinały

18.25, omnium mężczyzn, wyścig eliminacyjny

19.01, keirin kobiet, o miejsca 7-12

20.04, sprint mężczyzn, o miejsca 5-8

KOSZYKÓWKA

mężczyźni

17.30, półfinał: Francja - Niemcy

21.00, półfinał: USA - Serbia

LEKKOATLETYKA

10.05, 100 m ppł, siedmiobój

10.25, pchnięcie kulą kobiet, kwalifikacje

10.35, 100 m ppł kobiet, repasaże

11.05, skok wzwyż, siedmiobój kobiet

11.10, sztafeta 4x100 m kobiet, eliminacje

11.35, sztafeta 4x100 m mężczyzn, eliminacje

12.00, 800 m mężczyzn, repasaże

19.35, 1500 m kobiet, półfinały

pchnięcie kulą, siedmiobój

20.55, 200 m, siedmiobój

PIĘCIOBÓJ NOWOCZESNY

11.00, mężczyźni, szermierka

14.30, kobiety, szermierka

PIŁKA RĘCZNA

kobiety

16.30, półfinał: Szwecja - Francja

21.30, półfinał: Norwegia - Dania

PIŁKA WODNA

kobiety

13.00, o miejsca 5-8: Włochy - Kanada

14.35, półfinał: Holandia - Hiszpania

18.00, o miejsca 5-8: Grecja - Węgry

19.35, półfinał: Australia - USA

SIATKÓWKA

kobiety

16.00, półfinał: Brazylia - USA

20.00, półfinał: Turcja - Włochy

SIATKÓWKA PLAŻOWA

17.00, półfinały kobiet

18.00, półfinały mężczyzn

21.00, półfinały kobiet

22.00, półfinały mężczyzn

SKOKI DO WODY

10.00, trampolina 3 m kobiet, półfinały

TAEKWONDO

9.00, 68 kg mężczyzn, 1/8 finału

9.09, 57 kg kobiet, 1/8 finału

14.30, 57 kg kobiet, ćwierćfinały

14.40, 68 kg mężczyzn, ćwierćfinały

16.11, 68 kg mężczyzn, półfinały

16.24, 57 kg kobiet, półfinały

19.30, 68 kg mężczyzn, repasaże

19.40, 57 kg kobiet, repasaże

TENIS STOŁOWY

10.00, drużyny mężczyzn, półfinał: Chiny- Francja

15.00, drużyny kobiet, półfinał: Chiny - Korea Płd.

20.00, drużyny kobiet, półfinał: Niemcy - Japonia

WSPINACZKA SPORTOWA

10.00, kombinacja kobiet, prowadzenie półfinał

12.35, wspinaczka na czas mężczyzn, ćwierćfinały

12.46, wspinaczka na czas mężczyzn, półfinały

ZAPASY

11.00, 67 kg w st. klasycznym mężczyzn, repasaże

53 kg w st. wolnym kobiet, repasaże

87 kg w st. klasycznym mężczyzn, repasaże

11.30, 57 kg w st. wolnym mężczyzn, 1/8 finału

57 kg w st. wolnym kobiet, 1/8 finału

86 kg w st. wolnym mężczyzn, 1/8 finału

12.50, 57 kg w st. wolnym mężczyzn, ćwierćfinały

57 kg w st. wolnym kobiet, ćwierćfinały

86 kg w st. wolnym mężczyzn, ćwierćfinały

18.15, 57 kg w st. wolnym mężczyzn, półfinały

18.35, 86 kg w st. wolnym mężczyzn, półfinały

18.55, 57 kg w st. wolnym kobiet, półfinały

ŻEGLARSTWO