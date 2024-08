i Autor: PAP/Adam Warżawa

IO Paryż 2024

Paryż 2024: Starty Polaków środa 8.08. Kto z Polaków startuje w Paryżu 8 sierpnia?

Środa, 7 sierpnia był bardzo udanym dniem dla polskich zawodniczek i zawodników. Aleksandra Mirosław wywalczyła złoty medal, a Aleksandra Kałucka brązowy krążek we wspinaczce sportowej. Reprezentacja Polski siatkarzy po horrorze awansowała do finału turnieju. Ponadto do decydującego starcia awansowała Julia Szeremeta w boksie oraz Natalia Kaczmarek w biegu na 400 m. W czwartek kolejna dawka emocji. Sprawdź, kto z Polaków startuje tego dnia na IO Paryż 2024.