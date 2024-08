i Autor: FIVB Joanna Wołosz i jej koleżanki z kadry siatkarek

Plan startów Polaków

Paryż 2024: Starty Polaków wtorek 6.08. Kto z Polaków startuje w Paryżu 6 sierpnia?

Igrzyska olimpijskie Paryż 2024 nie są, póki co, dla Polski wybitnie udane. Oczywiście, zdobyliśmy cztery medale, ale żaden z nich nie jest z najcenniejszego kruszcu, a wiele szans, które miały być całkiem spore, okazały się płonne. Dla fanów na pewno ważne jest, że w walce o złoto wciąż są siatkarze, a do tego trzymamy kciuki za Natalię Kaczmarek czy Anitę Włodarczyk. Sprawdź, kto z Polaków będzie startował we wtorek, 6 sierpnia i jakie mamy szanse na medale tego dnia.