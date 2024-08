Pilne wiadomości od Igi Świątek! Podjęła trudną decyzję, tłumaczy ją zmęczeniem!

To jemu Iga Świątek dedykuje medal olimpijski. Poruszające słowa medalistki olimpijskiej, powiedziała to wprost!

Iga Świątek wywalczyła brązowy medal igrzysk olimpijskich, a najbliższy czas zamierza spędzić jeszcze w Paryżu. Dziś mecz o złoto, w którym Chinka Qinwen Zheng, pogromczyni Polki w półfinale (6:2, 7:5) zagra z Chorwatką Donną Vekić. A potem ceremonia dekoracji medalistek. Iga Świątek zdradziła również, że po zakończeniu olimpijskiej rywalizacji zamierza śledzić na żywo zmagania innych polskich sportowców. Dziś ma kibicować siatkarzom w meczu z Włochami. - Ogólnie atmosfera igrzysk jest świetna, chociaż wiadomo, że ja zaczerpnę jej trochę więcej dopiero jak skończę swoje zawody. Mam nadzieję, że zostanę kilka dni w Paryżu, żeby oglądać naszych sportowców - powiedziała kilka dni temu po jednym z meczów. - Chciałabym zobaczyć siatkarzy i siatkarki w hali, plażowych i koszykówkę 3x3. Chciałabym też pójść na gimnastykę, po prostu żeby tego doświadczyć. Właściwie sporo jest tych sportów, które chciałabym zobaczyć, bo niewiele widziałam w życiu na żywo, więc mam nadzieję, że zostanę kilka dni i każdego dnia będę w stanie zobaczyć coś innego - dodała Iga.

Rywalizacja tenisistów w igrzyskach Paryż 2024 dobiega końca, a już za kilka dni rusza turniej WTA 1000 w Toronto. Rok temu Iga Świątek doszła w Kanadzie (panie grały wtedy w Montrealu) do półfinału (porażka 2:6, 7:6, 4:6 z Jessicą Pegulą), za co zgarnęła 35- pkt w rankingu. Wiadomo już, że ich nie obroni. Już od jakiegoś czasu stało się jasne, że Polka w tym sezonie w Toronto nie zagra ze względu na napięty terminarz i potrzebę odpoczynku po igrzyskach, które były wyczerpujące dla naszej gwiazdy pod względem fizycznym i przede wszystkim psychicznym. Po meczu o brąz z Anną Karoliną Schmiedlovą (6:1, 6:2) wysłannik "Super Expressu" zapytał Igę Świątek o jej najbliższe plany startowe - czy zagra w Toronto, w Cincinnati a może dopiero w US Open. - Dosłownie dzisiaj będziemy to omawiać. Wiadomo, że nie było jeszcze czasu do końca tego zrobić. Prawdopodobnie, patrząc na to jak ten turniej wyglądał, powinnam dostać tutaj kilka dni wolnego, żeby nacieszyć się igrzyskami. Ale żadnej decyzji jeszcze nie podjęliśmy - odpowiedziała Iga Świątek.

Iga Świątek nie zagra w turnieju WTA w Toronto! Poznaliśmy jej decyzję

Właśnie poznaliśmy jej decyzję. Iga Świątek w Toronto nie zagra. "Z przykrością muszę poinformować, że z powodu ogólnego zmęczenia spowodowanego ostatnimi tygodniami na korcie, muszę wycofać się z turnieju w Toronto. Z powodu intensywnego harmonogramu z tegorocznymi igrzyskami olimpijskimi i zmieniającymi się nawierzchniami, potrzebuję więcej czasu na odpoczynek i regenerację, aby być gotowa do gry podczas amerykańskiego swingu w dobrym zdrowiu i na moim najlepszym możliwym poziomie. Nie mogę się doczekać gry w Toronto następnym razem" - cytuję Polkę oficjalna strona kanadyjskiego turnieju.

Po meczu Igi Świątek o brązowy medal wysłannik "Super Expressu" zapytał Agnieszkę Radwańską, czy Iga Świątek nie powinna właśnie zmienić planów startowych, wycofując się z rozgrywanych w Ameryce Północnej turniejów. - Na pewno ten turniej dużo ją kosztował, i fizycznie, i psychicznie, bo jednak ciężkie warunki, ciężkie mecze, i tutaj zresztą też mentalnie myślę, że musi sobie troszkę też odpocząć i nabrać sił. Ale to już jest pytanie do Igi i jej sztabu, co mają w planach - powiedziała Radwańska.

Turniej WTA 1000 w Toronto rusza 6 sierpnia (Iga Świątek zagrałaby tam od 2. rundy) i tam Polki nie zobaczymy. Zaraz potem jest turniej WTA 1000 w Cincinnati, gdzie Iga Świątek również doszła rok temu do półfinału. Czy tam liderka rankingu WTA już zagra? Prawdopodobnie tak, ale to jeszcze nie jest przesądzone. Być może nasza gwiazda zdecyduje się na jeszcze dłuższy odpoczynek przed US Open (26 sierpnia).

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 30 Na której nawierzchni najbardziej lubi grać Iga Świątek? na trawie na mączce na kortach twardych Dalej