i Autor: Paweł Skraba Aleksandra Mirosław

Polska faworytka do złota zadziwia

Szczęka opada! Ola Mirosław na igrzyskach od razu pobiła rekord świata, i to dwa razy

Polscy kibice wciąż czekają na pierwsze złoto w IO Paryż 2024. Jedną z największych nadziei medalowych stanowi występ naszych specjalistek od wspinaczki sportowej. Aleksandra Mirosław jest murowaną faworytką do złota i już w pierwszym starcie w igrzyskach udowodniła, że nie jest to tylko myślenie życzeniowe. Z miejsca pobiła swój rekord świata, i to genialnym wynikiem.