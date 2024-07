Poruszający wpis eksperta TVP Sport o Przemysławie Babiarzu. Serce może zadrżeć. Wyraźny apel, wywołał wielkie poruszenie

IO 2024: Donald Trump nie wytrzymał w sprawie Igrzysk Olimpijskich. Nie gryzie się w język, nazywa to "hańbą"!

Oficjalny list do szefa TVP w sprawie Przemysława Babiarza. Domagają się jego przywrócenia. Lista wsparcia robi wrażenie

Przemysław Babiarz był jednym ze współkomentatorów ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu. Całe wydarzenie spotkało się ze sporymi kontrowersjami, a w Polsce skupiono się przede wszystkim na słowa znanego dziennikarza. - Świat bez nieba, narodów i religii. To jest wizja pokoju, który ma wszystkich ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety - powiedział Babiarz o piosence Johna Lenonna "Imagine". I ostatnie zdanie wypowiedziane przez komentatora spotkało się z kontrowersjami. Babiarz w konsekwencji został zawieszony przez TVP.

Wsparcie dla Babiarza od współkomentatora

Decyzja Telewizji Polskiej spotkała się z wielkim sprzeciwem i wielu dziennikarzy i ekspertów twierdziło, że jest to zbyt pochopna i ostra decyzja. Z apelem o przywrócenie Babiarza wystąpiło sporo osób, a wśród nich jest Sebastian Chmara. Ekspert TVP, który z dziennikarzem wpsółkomentuje lekkoatletykę, wystosował specjalny apel w mediach społecznościowych. - W czwartek na igrzyskach olimpijskich w Paryżu zacznie się lekkoatletyka. Od ponad 15 lat - jako partner w studiu lub na stanowisku komentatorskim - stoję u boku Przemysława Babiarza - zaczął Chmara.

- Brak na stanowisku komentatorskim Przemka to największa strata dla Kibica - dodał. - Proszę zatem wszystkich, którzy mają na to wpływ o zmianę decyzji i przywrócenie Przemka do pełnienia swoich obowiązków. Dla nas, ale przede wszystkim dla Kibiców Królowej Sportu - zakończył Chmara.