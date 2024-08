Potęzny alarm w reprezentacji Polski siatkarzy. Wszystko na kilka godzin przed finałem z Francja, ten gracz może nie zagrać!

Mocne słowa Sebastiana Świderskiego do siatkarzy przed finałem igrzysk! Bez ogródek do podopiecznych Nikoli Grbicia, dosadnie

Nie do wiary, co zrobili Wilfredo Leonowi w Paryżu! Naprawdę tak potraktowali polskiego siatkarza, aż krew buzuje

Potężny alarm w reprezentacji Polski siatkarzy. W trakcie zajęć treningowych reprezentacji Polski przed finałowym starciem z Francją na jaw wyszło, że w przygotowaniach udziału wziąć nie może rozgrywający Marcin Janusz. Jak na razie nie wiadomo czy gracz, który narobił sobie urazu w trakcie starcia ze Stanami Zjednoczonymi będzie w stanie zagrać z Francuzami.

Finał bez Janusza? Niepokojące informacje w sprawie reprezentacji siatkarzy

Jak donoszą głosy z PZPS, Janusz nie bierze udziału w zajęciach, ponieważ cały czas dochodzi do zdrowia i względem niego stosowane są zabiegi rehabilitacyjne.

- Marcin poddawany jest zabiegom rehabilitacyjnym. Trwa walka o jego powrót do sprawności - przekazał rzecznik PZPS Mariusz Szyszko, cytowany przez sport.pl.

Szyszko, w rozmowie z Przeglądem Sportowym stwierdził, że Janusza nie ma na treningach, ale to nie wyklucza jego udziału w finale. Do pełni sprawności za to miał dojść Paweł Zatorski.

- Marcin Janusz uczestniczy w rehabilitacji, dlatego zabrakło go na dzisiejszych zajęciach, ale jego nieobecność nie przesądza tego, że nie zagra w finale. Robimy wszystko, by wrócił do dyspozycji(...) Dodatkowo, Paweł Zatorski na szczęście już dzisiaj trenuje i jego występ w finale z Francją nie powinien być zagrożony - mówi rzecznik PZPS.