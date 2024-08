Rzut młotem kobiet finał relacja na żywo. Włodarczyk w finale wynik live online DZISIAJ 6.08.2024 Paryż 2024

Anita Włodarczyk to niekwestionowana legenda polskiego sportu i jedna z najbardziej utytułowanych zawodniczek w historii. 38-latka przez wiele lat dominowała w rzucie młotem i w zasadzie nie opuszczała pierwszego miejsca na podium. Na koncie ma cztery złote medale mistrzostw świata, cztery złote medale mistrzostw Europy i co najważniejsze, trzy złote medale igrzysk olimpijskich. Ostatnie lata to jednak dla Włodarczyk przede wszystkim walka z kontuzjami i walka o powrót do formy. Nie jest ponadto tajemnicą, że wtorkowy występ na Stade de France będzie ostatnim występem Włodarczyk na igrzyskach olimpijskich. Marzenie o podium istnieje, jednak nie da się ukryć, że multimedalistka musiałaby wrócić do swojej najwyższej formy. Nadzieje dały mistrzostwa Europy w Rzymie, gdzie Włodarczyk zdobyła srebrny medal i wówczas zaczęło się mówić, że być może i w Paryżu zdoła wykonać choćby ten jeden, daleki rzut, dający upragniony medal. A że Włodarczyk stać na świetny występ, wiadomo nie od dzisiaj i trzeba trzymać kciuki za naszą legendę

19:55

Dobry wieczór! Zapraszamy na relację na żywo z finału rzutu młotem kobiet na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Rywalizacja rozpocznie się po godzinie 19:55.