i Autor: Cyfra Sport Michał Kubiak, Bartosz Kurek

Piękny moment

Sceny po meczu Polaków z USA, które poruszą największych twardzieli. Wielkie wzruszenie Michała Kubiaka, kamery ich przyłapały

Choć mijają kolejne godziny po meczu Polski ze Stanami Zjednoczonymi na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, emocje wśród siatkarskich kibiców wciąż buzują. To, co wydarzyło się w środowe popołudnie na zawsze zapisze się w historii polskiej siatkówki nie tylko ze względu na awans do olimpijskiego finału, ale i ze względu na przebieg rywalizacji. Po meczu również nie brakowało chwil, które zapadną w pamięci kibiców, a jedna z nich była z udziałem Michała Kubiaka.