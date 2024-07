Stefano Lavarini już dłużej nie zwlekał. Ogłosił skład polskich siatkarek na igrzyska olimpijskie. Spora niespodzianka!

Łzy napływają do oczu po wyznaniu Pawła Fajdka. Okropne przeżycia po śmierci ojca. Tak wypowiada się o zmarłym tacie

Walka o miejsce w olimpijskim składzie reprezentacji Polski była zażarta zarówno wśród siatkarzy, jak i siatkarek. W przeciwieństwie do innych najważniejszych imprez, na igrzyska można powołać tylko 12 nazwisk. W tym roku wprowadzono dodatkowe trzynaste miejsce dla "medycznego jokera", ale to wciąż mniej niż w standardowym, 14-osobowym składzie. Nic dziwnego, że trenerzy mają spory ból głowy przy układaniu ostatecznej listy powołań. Stefano Lavarini uprzedził Nikolę Grbicia i jako pierwszy ogłosił swoje nominacje na igrzyska w Paryżu. Zwłaszcza jeden jego wybór może zaskoczyć wielu kibiców!

Stefano Lavarini ogłosił skład polskich siatkarek na igrzyska olimpijskie w Paryżu

Do kadry na igrzyskach wróci Maria Stenzel, która ominęła całą Ligę Narodów. W niej Polki spisały się rewelacyjnie i wywalczyły brązowy medal, a w buty podstawowej libero reprezentacji z ostatnich lat udanie weszła Aleksandra Szczygłowska. Stefano Lavarini nie chciał skreślić żadnej z nich i postanowił zabrać do Paryża obie libero, co ograniczyło pole manewru na innych pozycjach. Ucierpiały na tym m.in. przyjmujące - w składzie znalazły się tylko trzy.

O polskie przyjęcie mają zadbać Martyna Czyrniańska, Martyna Łukasik i Natalia Mędrzyk. Olivia Różański została medyczną rezerwową, a z kadry na ostatniej prostej wypadła Monika Fedusio. W składzie znalazły się też tylko trzy środkowe - Klaudia Alagierska, Magdalena Jurczyk i Agnieszka Korneluk. Zaskoczeń nie było na rozegraniu i w ataku, bo Lavarini tak naprawdę od początku sezonu postawił na Joannę Wołosz, Katarzynę Wenerską, Magdalenę Stysiak i Malwinę Smarzek.

Skład reprezentacji Polski siatkarek na IO w Paryżu:

Rozgrywające: Katarzyna Wenerska, Joanna Wołosz

Katarzyna Wenerska, Joanna Wołosz Atakujące: Malwina Smarzek, Magdalena Stysiak

Malwina Smarzek, Magdalena Stysiak Środkowe: Klaudia Alagierska, Magdalena Jurczyk, Agnieszka Korneluk

Klaudia Alagierska, Magdalena Jurczyk, Agnieszka Korneluk Przyjmujące: Martyna Czyrniańska, Martyna Łukasik, Natalia Mędrzyk

Martyna Czyrniańska, Martyna Łukasik, Natalia Mędrzyk Libero: Maria Stenzel, Aleksandra Szczygłowska

Maria Stenzel, Aleksandra Szczygłowska rezerwowa: Olivia Różański (przyjmująca)