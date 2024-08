Szokująca prawda o polskiej medalistce olimpijskiej z Paryża. Julia Szeremeta naprawdę to zrobiła

Julia Szeremeta niezależnie od wszystkiego jest już bohaterką reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich Paryż 2024. Pięściarka, która 24 sierpnia skończy 21 lat, przerwała długie lata posuchy w polskim boksie olimpijskim. Od ostatniego medalu dla Polski w tej dyscyplinie minęły dokładnie 32 lata, gdy Wojciech Bartnik w Barcelonie sięgnął po brąz. Szeremeta w Paryżu zapewniła sobie co najmniej brązowy krążek, ale wciąż jest w grze o coś więcej. Wielki sukces osiągnęła już w niedzielę po wygranym ćwierćfinale z Portorykanką Ashleyann Lozadą Mottą. Polka od samego początku narzuciła swój niestandardowy styl walki i punktowała rywalkę. Już po dwóch rundach prowadziła na punkty u wszystkich sędziów i mogła skupić się na upilnowaniu tej przewagi w ostatniej rundzie. Nawet w niej była zdaniem prawie wszystkich z pięciu sędziów lepsza i niezwykle pewnie awansowała do strefy medalowej. Momentalnie została bohaterką, a na jej sukces niespodziewanie zareagował nawet... Sławomir Mentzen.

Sławomir Mentzen pogratulował Julii Szeremecie

"Brawo Julia Szeremeta! Nasza medalistka olimpijska :)" - napisał jeden z literów Konfederacji na portalu X, dołączając zdjęcie... plakatu pięściarki z tegorocznych wyborów samorządowych! Okazuje się, że Szeremeta wystartowała w wyborach do sejmiku lubelskiego z list Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców. Z pewnością niewielu kibiców zdawało sobie sprawę z politycznego zaangażowania wciąż 20-letniej pięściarki, o której usłyszała teraz cała Polska.

Na Szeremetę można było głosować w okręgu numer 4. Obejmował on miasto Chełm oraz powiaty: świdnicki, łęczyński, krasnostawski, chełmski i włodawski. Jej głównym hasłem był slogan "Dumna Bogata Lubelszczyzna". Spore zaskoczenie kibiców widać w odpowiedziach do wpisu Mentzena. "Konfederacja kibicowała Julii, kiedy nie było to jeszcze modne ;)" - zwracali uwagę sympatycy tej partii. Inni zwrócili się do polityka, aby nie łączył medalistki olimpijskiej z politycznym piekiełkiem. Pięściarka z pewnością nie myśli o tym w Paryżu - przed nią półfinałowa walka z utytułowaną Filipinką Nesthy Petecio. Zwyciężczyni zawalczy w wielkim finale igrzysk o złoto!