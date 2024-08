Tego, co Tomasz Fornal powiedział po zwycięstwie z USA długo nie zapomnicie. Po prostu sztos, kibice go pokochają!

Tomasz Fornal: Nigdy nie zwątpiłem w Polskę!

Fornal grał kapitalnie, co może cieszyć kiedy patrzy się na to, że przecież na początku igrzysk doznał dość poważnej kontuzji. Teraz był klasą sam dla siebie. Zostanie zapamiętany ze świetnej gry i tego, co powiedział w trudnym momencie do całej drużyny. „Dawać, ku, nap... się z nimi, ku***! - słowa może nieparlamentarne, ale podziałały i Polska zaczęła grać jak z nut.

- Nie pamiętam, co powiedziałem – śmiał się po meczu Fornal przed kamerą Eurosportu. - To jest sport, ja jestem trochę... Trzeba było coś ruszyć i to zadziałało – dodał Fornal.

Siatkarz często spinał się również z Amerykanami, którzy ciężko przyjmowali kolejne tracone punkty.

- Jeśli mam być w finale i mają mnie Amerykanie nie lubić, to trudno się mówi. Najważniejsze jest, że mamy medal. Ja nigdy nie zwątpiłem. Polska górą, auuu! - powiedział i pomknął do szatni.

