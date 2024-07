Tłumy bezdomnych w Paryżu! Tego Francja się wstydzi i nie chce pokazać na igrzyskach! WIDEO

IO 2024: Donald Trump nie wytrzymał w sprawie Igrzysk Olimpijskich. Nie gryzie się w język, nazywa to "hańbą"!

Ilu było bezdomnych w Paryżu przed igrzyskami olimpijskimi? Dane są nieprecyzyjne - według różnych meldunków w paryskiej aglomeracji znajdowało się od 3 do kilkunastu tysięcy bezdomnych. Śpią w metrze, w namiotach w parkach, na materacach pod wiaduktami czy w porzuconych samochodach. W kwietniu wybuchł skandal, kiedy mer Orleanu i władze innych miast oskarżyły włodarzy Paryża, że przywożą bezdomnych ze stolicy do ich aglomeracji. Okazało się, że faktycznie policja wywiozła autokarami tłumy kloszardów do innych części Francji, pozbywając się w ten sposób wstydliwego problemu. Oburzone organizacje pomocowe nazwały akcję "społecznym czyszczeniem" stolicy.

Jednak nie wszystkich udało się wywieźć, a inni wrócili. W okolicach hotelu, w którym mieszkają wysłannicy "Super Expressu", widać wciąż dużo bezdomnych. I widać, że wcześniej te obozowiska były dużo większe.