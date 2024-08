W Paryżu Leon walczy wraz z kolegami o medal olimpijski, a w nowym sezonie będę mogli podziwiać go polscy kibice, i co ważne dla niego, będzie mógł mieszkać z rodziną w naszym kraju po latach gry za granicą. Wilfredo poznał i zakochał się w Małgorzacie Gronkowskiej po uszy, gdy przeprowadzała z nim wywiad przez internet. Są ze sobą od 2011, a pobrali się w 2016 roku. Doczekali się trójki dzieci, 6-letniej Natalii, 4-letniego Cristiana, a rok temu urodziła im się najmłodsza córeczka. Siatkarz nie ukrywa, że rodzina jest dla niego najważniejsza i to zadecydowało o kontynuowaniu kariery w Polsce.

- Ja po prostu w tej chwili chcę być w Polsce, żeby tutaj posłać moje dzieciaki do szkoły. Gdyby nie było tego aspektu, a miałbym patrzeć tylko przez pryzmat pieniędzy, to mogłem dokonać innego wyboru – wyjawił Leon w rozmowie z „Interią” powody wyboru klubu z Lublina. Zresztą nie musi się martwić o pieniądze, bo przez lata gry w Rosji i Włoszech był jednym z najlepiej opłacanych siatkarzy na świecie. Dla przykładu jego zarobki w 2022 roku, gdy występował w Perugii wynosiły 1,4 mln dolarów za sezon. Od kiedy jest w zawiązku z Małgorzatą nie miał już wątpliwości, że chce grać w reprezentacji Polski. Zadebiutował w niej 2019 roku i zawsze podkreślał, że występy w Biało-czerwonych barwach są dla niego priorytetem. Teraz zapewne rozkocha w sobie rzeszę kibiców siatkówki w Polsce, którzy będą mieli możliwość oglądania go na żywo.

