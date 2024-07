Bartosz Kurek wzruszająco mówi o Wilfredo Leonie. Cudowne słowa kapitana kadry siatkarzy!

Leon, który świętował 31. urodziny w dniu porannego m3eczu z Canarinhos, zdobył 26 pkt., kończył ważne piłki, serwował kluczowe asy. Zresztą właśnie takim zagraniem zakończył piątego seta. Można powiedzieć, że musiał pracować niemal za dwóch, bo drugi z ofensywnych liderów reprezentacji Polski Bartosz Kurek zaliczył słabe zawody na niskiej skuteczności – skończył tylko 8 z 28 ataków, zdobywając ostatecznie 11 pkt.

Leon dla odmiany brylował od początku, trafiało do niego mnóstwo piłek, wykonał aż 48 ataków. Zdobył 26 pkt przy 42-procentowej skuteczności. – Granie z Brazylią nigdy nie jest łatwe – komentował Leon w Eurosporcie. – Jestem megazadowolony, że nie daliśmy jej żadnych szans. O to chodziło. Musimy poprawić kilka elementów, by było lepiej w następnym meczu (3.08 z Włochami – red.). Miałem sporo piłek, ale czuję się bardzo dobrze – przyznał Leon, który wykonał aż 48 ataków. – Nie wydaje mi się, by tak to wyglądało w każdym meczu, ale kiedy będzie potrzeba, jestem gotowy.

Kurek o Leonie: Dumni, że jest Polakiem

Grę kolegi skomentował Bartosz Kurek, kapitan reprezentacji Polski w pomeczowej rozmowie z dziennikarzami w Paryżu. To były przepiękne słowa doświadczonego siatkarza.

– Wilfredo Leon robi takie rzeczy, które robi tylko on na świecie. Mamy szczęście, że mamy go w drużynie. Kiedy jest w takiej formie jak teraz i tak gra jak teraz, to sama przyjemność być z nim na boisku. To, czego kibice nie widzą, a chciałbym, żeby wiedzieli, to, że jest to naprawdę superskromny chłopak, pracowity. Możemy być dumni, że jest Polakiem – powiedział Bartosz Kurek.

A mówiąc o swojej grze, Bartosz Kurek przyznał: – Parę ataków wykonałem dobrze, ale Brazylijczycy dobrze też stali w obronie i blokowali, parę błędów niewymuszonych popełniłem. Ale ostatecznie udało się nam wygrać, więc mam nadzieję, że w kolejnych spotkaniach dołożę trochę większą cegiełkę od siebie, a moi koledzy nie spuszczą z tonu.