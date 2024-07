i Autor: FIVB Polskie siatkarki w bloku przeciwko Japonii

Będzie fantastycznie na IO Paryż 2024?

Wielki krok siatkarek w stronę ćwierćfinału igrzysk! W środę może być pięknie

W pierwszym po 16-letniej przerwie meczu na igrzyskach olimpijskich polskie siatkarki zrobiły to, na co wszyscy czekali: mimo że uległy w pierwszym secie Japonkom, to potem nie dały sobie wyrwać niezwykle cennej wygranej 3:1. Biorąc pod uwagę układ w grupie i zasady turnieju, można powiedzieć, że to milowy krok w stronę ćwierćfinału IO Paryż 2024!