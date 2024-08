i Autor: Paweł Skraba Natalia Kaczmarek układa puzzle

Sekret sprinterki

Wydało się, co Natalia Kaczmarek robi przed walką o medale! Zajmuje jej to długie godziny! ZDJĘCIA

Natalia Kaczmarek (26 l.) mimo kłopotów żołądkowych z trzecim czasem awansowała do piątkowego finału biegu na 400 m i dzisiaj wieczorem powalczy o olimpijski medal. Co zrobi, żeby odstresować się przed najważniejszym biegiem w karierze? Otóż przed bitwą o podium w Paryżu tradycyjnie... ułoży puzzle. – To mnie relaksuje – tłumaczy jedna z polskich faworytek do krążka igrzysk.