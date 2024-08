Zbigniew Boniek boleśnie mocno o polskim sporcie. Takie słowa z powodu Igrzysk Olimpijskich, uderzył w sportowców

Zbigniew Boniek postanowił uderzyć w polskich sportowców! Jak na razie Polacy nie oczarowują fanów na Igrzyskach Olimpijskich i nie możemy doczekać się złotego krążka dla reprezentanta Polski. Coraz więcej kibiców i dziennikarzy nie ukrywa zawodu nad polskimi sportowcami. Swój bolesny komentarz w sprawie formy Polaków zawarł Zbigniew Boniek, który powiedział wprost o tym, czego jego zdaniem brakuje mu u reprezentantów "Biało-Czerwonych" na Igrzyska Olimpijskie. Ten komentarz nie pozostawia wątpliwości!

Iga Świątek odwiedziła Dom Polski w Paryżu: - Teraz wreszcie mam czas na wakacje. Chce skorzystać z igrzysk i wspierać naszych reprezentantów Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zbigniew Boniek uderza w reprezentantów Polski na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Mocne słowa!

Na swoim Twitterze jako pierwszy postawę polskich sportowców ocenił dziennikarz "Przeglądu Sportowego", Marek Wawrzynowski, który napisał, że nie można się po obecnych sportowcach wysłanych do Paryża spodziewać wiele.

- Skąd zdziwienie z tymi medalami? Brak kultury sportu, lekcje WF w klasach 1-3 to żart, fatalna dostępność infrastruktury. Przez to zajęcia w klubach stają się dostępne dla coraz węższej grupy osób, a zapisać dziecko na 2 sporty to już wyzwanie dla portfela. Nic się nie zmieni - napisał Wawrzynowski.

Do słów dziennikarza dołączył się Boniek, wtracając, że w jego opinii brakuje jeszcze jednej rzeczy.

- Dodał bym jeszcze nasz charakter. Jeszcze nic nie potrafimy, ale już czujemy się mistrzami - odpowiedział na wpis Wawrzynowskiego Boniek.