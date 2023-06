i Autor: AP PHOTO/JOAN MONFORT Robert Lewandowski

nie mogli udawać

Dopiero teraz Niemcy się do tego przyznali po sprzedaży Roberta Lewandowskiego. Nie mogli już dłużej udawać

Waldemar Kowalski 13:09 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Kiedy Robert Lewandowski latem ubiegłego roku odchodził z Bayernu Monachium do Barcelony, wielu fanów niemieckiego klubu utrzymywało, że kapitan reprezentacji Polski nie poradzi sobie w innej drużynie, za to "Bawarczycy" błyskawicznie go zastąpią. Sezon 2022/23 pokazał, że fani ci nie mieli racji, a teraz musiały to przyznać również władze Bayernu, a Karlem-Heinzem Rummenigge na czele.