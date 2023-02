Gorąco w klubie dwóch Polaków. Znamienne słowa Gikiewicza, mówi o spadku z Bundesligi

Problemy napastnika reprezentacji Polski. Wiadomo, co ze zdrowiem Dawida Kownackiego, najnowsze doniesienia [WIDEO]

Mecz w Berlinie miał duże znaczenie dla obu zespołów. W wypadku zwycięstwa Augsburg mógł znacząco oddalić się od strefy spadkowej a pogrążyć Herthę. W drużynie z Bawarii pełne 90 minut zagrali Rafał Gikiewicz i Robert Gumny. Do przerwy było bez bramek, ale w drugiej połowie piłkarze z Berlina dwukrotnie pokonali Gikiewicza. Zespół z Augsburga gra bardzo nierówno w tej rundzie, bo na przemian wygrywa i przegrywa swoje mecze, i nie może być spokojny utrzymania. - Zdobycie jednego punktu w Berlinie było możliwe – skomentował występ swojego zespołu Gikiewicz dla „Kickera”. - Hertha nie była o klasę lepsza od nas, ale nasza gra nie była wystarczająca, żeby to osiągnąć - dodał polski bramkarz odnosząc się do sytuacji Augsburga w tabeli. - Spadek z Bundesligi boli, nigdy nie chcę tego doświadczyć. Nie chcę mieć spadku w swoim CV – powiedział Polak.

Augsburg zajmuje 13. miejsce w Bundeslidze, mając 5. pkt przewagi nad Hoffenheim, które otwiera strefę spadkową. - Mogliśmy być w sytuacji znacznie lepszej po meczu w Berlinie – powiedział kapitan Augsburga Jeffrey Gouweleeuw. - Nie wiem, czy wszyscy zdawali sobie sprawę, jak ważny był ten mecz. Nie zawsze tak to wyglądało na boisku – dodał. W następnej kolejce Augsburg zmierzy się na własnym stadionie z Werderem Brema. Walka o utrzymanie zapowiada się bardzo ciekawie, bo ostatnie w tabeli Schalke 04 notuje dobrą serie. Po czterech remisach w sobotę wygrało z VfB Stuttgart 2:1, i zbliżyło się do przedostatniego w tabeli VfL Bochum na trzy punkty. Polski obrońca Schalke, Marcin Kamiński spędził mecz na ławce. Liderem Bundesligi jest Bayern Monachium (46 pkt.), który wygrał z Unionem Berlin 3:0. Bawarczycy wyprzedzają Borussię Dortmund lepszą różnicą bramek. Trzeci jest Union (43 pkt).

