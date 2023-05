Miroslav Klose szczerze o Lewandowskim. Niemiec ma pewien zarzut, o wszystkim powiedział

To już koniec Cristiano Ronaldo w Arabii Saudyjskiej? Mówią o sensacyjnym powrocie do Europy, miałby zastąpić Lewandowskiego!

To już koniec przygody Portugalczyka?

Miroslav Klose odniósł się do Roberta Lewandowskiego. Były napastnik reprezentacji Niemiec w rozmowie z "Deutschen Presse-Agentur" powiedział, że od kiedy Polaka w lidze niemieckiej nie ma, liczby poszczególnych napastników klubów Bundesligi uległy pogorszeniu. Niemiec docenił tym samym klasę strzelecką Polaka.

Miroslav Klose szczerze o Lewandowskim. Ma pewien zarzut

Jak powiedział Niemiec, brak Lewandowskiego w Bundeslidze odbija się źle na formie innych piłkarzy, a także na liczbę bramek w poszczególnych rozgrywkach. Sam podkreśla jednak, że Bundesliga stoi na wysokim poziomie oraz chwali samego Lewandowskiego.

- Liczby napastników w tym sezonie stały się mniejsze po odejściu Roberta. Ale cieszę się co tydzień, bo jest to ekscytujący sezon w Bundeslidze, ale też w drugiej i trzeciej lidze. Nie liczę goli strzelanych przez poszczególnych zawodników (...) Robert ma wszystko. Obrońcy w ogóle nie są w stanie się do niego dostosować. Gra silnie głową, jest szybki, dobrze reaguje w grze kombinacyjnej, a dodatkowo świetnie potrafi wykończyć obiema nogami - mówi Klose.