Nie żyje uznany piłkarz. Długo walczył z chorobą. Grał w pamiętnym meczu z Beckenbauerem

Nie żyje Rudolf Grosser, jedna z ikon Bayernu Monachium z czasów Beckenbauera

Bayern Monachium przekazał smutną wiadomość o śmierci Rudolfa Grossera. Był on częścią drużyny, która wywalczyła pamiętny awans do Bundesligi w 1965 roku. Byli w niej także m.in. Franz Beckenbauer, Gerd Mueller i Sepp Maier. Do momentu odejścia w 1967 r. Grosser wywalczył z Bayernem dwa Puchary Niemiec i Puchar Zdobywców Pucharów 1967. W pierwszej drużynie z Monachium grał w latach 1963-1967, a później kontynuował karierę w szwajcarskim Young Boys, by w 1974 r. wrócić i dołączyć do rezerw Bayernu. Właśnie w nich zapisał się w historii całego klubu - poza wspomnianym wcześniej awansem - gdy w sezonie 1976/77 Bayern zagrał ze swoimi rezerwami w 1/8 finału Pucharu Niemiec. Beckenbauer był kapitanem pierwszej drużyny, a Grosser drugiej. Obaj nosili koszulkę z numerem "5", a mecz zakończony wynikiem 5:3 dla mocniejszego zespołu jest wspominany do dziś.

Grosser zmarł w wieku 80 lat po długiej walce z chorobą. Zostawił żonę, dwóch synów i wnuki. "Bayern naszych czasów jest zbudowany na pokoleniu piłkarzy takich jak Rudolf Grosser. Awans [do Bundesligi - red.] był fundamentem wszystkiego. A jako że pierwsze sukcesy przyszły tak szybko, klub błyskawicznie zajął pozycję na szczycie. Zawsze będziemy czcić pamięć ludzi jak Rudolf. Łączymy się w bólu z jego najbliższymi" - przekazał kondolencje Herbert Hainer, prezydent Bayernu.

Warto zaznaczyć, że w Bayernie grali też bracia zmarłego piłkarza - Peter i Robert. Pogrążony w żałobie klub złożył kondolencje wszystkim najbliższym Grossera. "Spoczywaj w pokoju, Rudolfie Grosserze. Bayern jest w żałobie wraz z krewnymi swojego byłego zawodnika Rudolfa Grossera, który zmarł w wieku 80 lat po długiej chorobie" - czytamy w oficjalnych mediach społecznościowych "Die Roten".