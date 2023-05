RB Lipsk pozbawi Bayern tytułu? Czas na hitowy pojedynek w Bundeslidze!

Kursy TOTALbet: Bayern Monachium – RB Lipsk

Nie ma chyba większych wątpliwości, że całościowa postawa Bayernu w obecnym sezonie jest sporym rozczarowaniem. Najwyraźniej odejście Roberta Lewandowskiego do Barcelony wywarło jednak negatywny wpływ na grę niemieckiego hegemona, który w ostatnich miesiącach nie przypomina maszyny, która z zadziwiającą regularnością pokonywała kolejnych rywali. Bawarczycy sygnały ostrzegawcze otrzymywali już jesienią, ale prawdziwa katastrofa przyszła dopiero wiosną. Zanim jednak to nastąpiło, stosunkowo słabe wyniki osiągane w rodzimej lidze sprawiły, że doszło do zmiany na stołku trenerskim – Juliana Nagelsmanna zastąpił Thomas Tuchel. Były opiekun Chelsea wejście do nowego klubu miał jednak fatalne – najpierw odpadł z Pucharu Niemiec (1:2 z Freiburgiem w ćwierćfinale), a kilkanaście dni później z Ligi Mistrzów (1:4 w dwumeczu z Manchesterem City). Wówczas Bayernowi pozostała już jedynie walka o ponowną obronę mistrzostwa kraju. Także i w tym przypadku mieli oni jednak spore problemy, żeby wspomnieć choćby o domowym remisie z Hoffenheim (1:1) czy wyjazdowej porażce z FSV Mainz (1:3). Na szczęście Tuchela i jego podopiecznych, Borussia Dortmund także notowała wpadki, dzięki którym na dwie kolejki przed zakończeniem zmagań to monachijczycy przewodzą tabeli. Kluczowe dla utrzymania tej pozycji może być zwycięstwo w najbliższą sobotę, gdy na Allianz Arena zamelduje się trzeci w stawce RB Lipsk. TOTALbet nie ma jednak większych wątpliwości – bezsprzecznym faworytem będą gospodarze.

i Autor: TOTALbet Bayern - RB Lipsk

Piłkarze z Lipska wcale nie przyjadą jednak do Monachium ze zwieszonymi głowami. Tym bardziej, że w ostatnim czasie radzą sobie bardzo dobrze, wygrywając 7 z 8 ostatnich spotkań we wszystkich rozgrywkach. To poskutkowało nie tylko wysoką pozycją w Bundeslidze (3. miejsce), ale także awansem do finału Pucharu Niemiec, w którym ich rywalem będzie Eintracht Frankfurt. Zanim jednak podopieczni Marco Rose przystąpią do walki o to trofeum, czekają ich jeszcze dwa spotkania ligowe. Warto przy tym nadmienić, że klub spod szyldu Red Bulla wciąż ma o co grać, jego przewaga nad czwartym w tabeli Unionem Berlin wynosi bowiem zaledwie jeden punkt. Piąty Freiburg traci natomiast do lipszczan cztery „oczka”, co oznacza, że ewentualna wygrana nad Bayernem zapewni RB grę w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Biorąc jednak pod uwagę historię spotkań pomiędzy oboma klubami, taki rozwój wypadków wydaje się być niezwykle mało prawdopodobny. RB Lipsk od momentu awansu do Bundesligi sześciokrotnie meldował się na Allianz Arenie, żadnego z tych spotkań nie potrafił jednak przechylić na swoją korzyść. Bilans tych pojedynków to cztery wygrane Bayernu oraz dwa remisy, a zdaniem TOTALbet w najbliższą sobotę statystyka ta stanie się dla drużyny prowadzonej przez Rose jeszcze bardziej negatywna. Legalny polski bukmacher kurs na wygraną gospodarzy ustalił bowiem na poziomie 1.52. Zwycięstwo gości „wyceniono” natomiast na 5.60.

Sonda Bayern Monachium czy Borussia Dortmund - kto zdobędzie mistrzostwo Niemiec? Bayern Monachium Borussia Dortmund

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Bayern – 1.52 remis – 5.10 Lipsk – 5.60

Podwójna szansa:

1/X – 1.16 1/2 – 1.18 X/2 – 2.40

Bayern strzeli gola:

tak – 1.07 nie – 7.60

Lipsk strzeli gola:

tak – 1.37 nie – 2.95

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 14.00 powyżej 0.5 – 1.01

poniżej 1.5 – 6.30 powyżej 1.5 – 1.11

poniżej 2.5 – 2.98 powyżej 2.5 – 1.38

poniżej 3.5 – 1.83 powyżej 3.5 – 1.94

poniżej 4.5 – 1.36 powyżej 4.5 – 3.10

poniżej 5.5 – 1.15 powyżej 5.5 – 5.30

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.