Reprezentant Polski blisko hitowej przeprowadzki. Może wzmocnić legendarny zespół, 13 milionów na stole

Michał Karbownik w zeszłym sezonie reprezentował barwy Fortuny Dusseldorf na zasadzie wypożyczenia z Brightonu. We wszystkich rozgrywkach udało mu się rozegrać 28 meczów, w których strzelił jedną bramkę i zanotował 7 asyst. Mimo solidnych występów, Anglicy nie wydają się chętni, by dać mu szanse na występy w Premier League.

Reprezentant Polski w niemieckim klubie? Chcą wyłożyć miliony

Reprezentant Polski jest wychowankiem Legii Warszawa, z której w 2020 roku przeniósł się do Brighton, które od razu wypożyczyło go z powrotem do drużyny ze stolicy. W Anglii nie udało mu się niestety zdobyć zaufania trenerów, co poskutkowało kolejnymi wypożyczeniami do Olympiakosu Pireus i Fortuny. Teraz ma na stałe zmienić klub.

Schalke 04 w zeszłym sezonie pożegnało się z Bundesligą. Drużyna z Gelsenkirchen musiała uznać wyższość innych zespołów, więc w następnych rozgrywkach będzie mierzyć się z przeciwnikami w 2. Bundeslidze. Dla Niemców transfer Karbownika byłby 5. w tym oknie transferowym.