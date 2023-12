Rewelacyjny lider z kolejnym skalpem? Bayer Leverkusen wyraźnym faworytem w ligowym hicie

Kursy TOTALbet: Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund

Chyba nikt nie spodziewał się, że Bayer Leverkusen będzie w sezonie 2023/2024 prezentował się tak znakomicie. Rzecz jasna Xabi Alonso od początku swojej pracy w klubie pokazywał, że drużyna może pod jego wodzą czynić regularny progres, ale obecnego stanu rzeczy chyba nawet on sam nie mógł sobie wymarzyć. Piłkarze z BayArena od początku sezonu rozegrali we wszystkich rozgrywkach dziewiętnaście spotkań, a ich bilans jest doprawdy niewiarygodny – osiemnaście zwycięstw i jeden remis, w dodatku w wyjazdowym starciu przeciwko Bayernowi Monachium! Takie rezultaty sprawiają naturalnie, że klub z Westfalii prowadzi aktualnie w ligowej tabeli, mając dwa punkty przewagi nad Bayernem, siedem nad VfB Stuttgart i aż dziesięć nad Borussią Dortmund. To właśnie klub z Zagłębia Ruhry będzie zresztą kolejnym rywalem „Aptekarzy”, już w niedzielę obie ekipy zmierzą się bowiem w Leverkusen. Biorąc pod uwagę znakomitą pracę kolektywną wykonywaną przez zespół gospodarzy, a także indywidualną dyspozycję takich piłkarzy jak choćby Victor Boniface czy Alex Grimaldo, wydaje się, że to Bayer będzie faworytem tego pojedynku. Podobnego zdania są bukmacherzy z TOTALbet, którzy kurs na taki rozwój wypadków ustalili na 1.66. Potencjalną wygraną dortmundczyków „wyceniono” natomiast na 4.80.

i Autor: TOTALbet

Abstrahując jednak od fenomenalnej formy Bayeru, trzeba przyznać, że Borussia Dortmund w obecnym sezonie Bundesligi mocno rozczarowuje. Zespół prowadzony przez Edina Terzicia w 12 ligowych kolejkach uzbierał co prawda 24 punkty, ale jego zwycięstwa często były minimalne, można nawet napisać, że wymęczone i nieco szczęśliwe. Jakby tego było mało, gracze z Zagłębia Ruhry ponieśli porażki w obu dotychczasowych meczach przeciwko innym drużynom z czołówki – najpierw skompromitowali się przed własną publicznością w starciu z Bayernem (0:4), a następnie ulegli na wyjeździe Stuttgartowi (1:2). Niedzielny pojedynek w Leverkusen wydaje się być dla nich ostatnią szansą na nawiązanie kontaktu ze ścisłą ligową czołówką. Porażka będzie bowiem oznaczała zwiększenie straty do lidera aż do trzynastu „oczek”, co praktycznie przekreśla szanse BVB na walkę o tytuł mistrzowski. Gdzie dortmundczycy mogą natomiast szukać pozytywów przed zbliżającym się szlagierem? Z pewnością w postawie zespołu w Lidze Mistrzów. Ekipa prowadzona przez Terzicia wygrała w „grupie śmierci” trzy mecze z rzędu, dzięki czemu przed ostatnią serią gier jest już pewna awansu do 1/8 finału. Jeśli wicemistrzowie Niemiec zdołają przełożyć ten entuzjazm na rodzime rozgrywki, na BayArena stać ich na sprawienie niespodzianki. W opinii bukmacherów z TOTALbet taki scenariusz jest natomiast mało prawdopodobny. Kurs na wygraną Bayeru wynosi bowiem 1.66, Borussii – 4.80.

Sonda Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund - kto wygra? Bayer Leverkusen Borussia Dortmund Będzie remis

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Bayer Leverkusen – 1.66

remis – 4.55

Borussia Dortmund – 4.80

Podwójna szansa:

1X – 1.20

12 – 1.22

X2 – 2.14

Bayer Leverkusen strzeli gola:

tak – 1.07

nie – 7.20

Borussia Dortmund strzeli gola:

tak – 1.30

nie – 3.32

Strzelec gola:

Victor Boniface (Bayer) – 1.95

Patrik Schick (Bayer) – 2.01

Adam Hlozek (Bayer) – 2.58

Jonas Hofmann (Bayer) – 3.10

Alex Grimaldo (Bayer) – 3.20

Nathan Tella (Bayer) – 3.20

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.