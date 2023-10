Latem tego roku Bayern Monachium musiał schować swoje zasady do kieszeni i zapłacić ogromne pieniądze za Harry'ego Kane'a. Mistrzowie Niemiec, którzy słyną raczej z tego, że nie wydają olbrzymich sum na piłkarzy zapłacili Tottenhamowi aż 95 mln euro za 30-letniego napastnika, jednak inwestycja ta powoli się zwraca. Harry Kane jest bowiem tym, czego Bayernowi brakowało po odejściu Roberta Lewandowskiego. W zaledwie 9. meczach Bundesligi, Anglik wpisał się na listę strzelców aż 12 razy, a jeden z goli zdobytych przeciwko Darmstadt to prawdziwe cudo z połowy boiska.

Harry Kane trafia z połowy boiska! Przepiękna bramka następcy Roberta Lewandowskiego

O ile do przerwy w meczu Bayern Monachium - SV Darmstadt 98 utrzymywał się remis 0:0, to po zmianie stron ekipa z Bawarii wrzuciła wyższy bieg i zaczął się prawdziwy pogrom. Harry Kane sam wpakował piłkę do siatki 3 razy, a Bayern ostatecznie wygrał aż 8:0. Jedna z bramek Anglika sprawia jednak, że ręce same składają się do oklasków.

Robert Lewandowski może tylko zakląć pod nosem po tym, co wyprawia Harry Kane! Ta bramka przejdzie do historii [WIDEO]

Podczas wyprowadzania kontry Bayernu, Thomas Mueller podał piłkę do Harry'ego Kane'a, a ten będąc jeszcze na własnej połowie zobaczył, że bramkarz rywali Marcel Schuhen wyszedł dość daleko od własnej bramki i postanowił go przelobować. Okazało się, że trafił idealnie pod poprzeczkę. Sami zobaczcie tę fantastyczną bramkę, której nawet Robert Lewandowski może pozazdrościć.

