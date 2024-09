Robert Lewandowski otrzymał propozycję nie do odrzucenia. Reprezentant Polski został wywołany do tablicy przez byłego kolegę z drużyny

Robert Lewandowski to bez wątpienia jeden z najlepszych piłkarzy w historii piłki nożnej. Napastnik szybko mógł zacząć przygotowania do nowego sezonu, ponieważ na mistrzostwach Europy w Niemczech reprezentacja Polski nie zdołała wywalczyć awansu do fazy pucharowej i swoje zmagania zakończyli na ostatnim miejscu w grupie z dorobkiem jednego punktu. Lewandowski od początku sezonu 2024/2025 pokazuje się z jak najlepszej strony, ponieważ w rozgrywkach ligowych wpisał się już czterokrotnie na listę strzelców w spotkaniu z Valencią dwukrotnie, a poza tym dołożył po jednej bramce z Athletic Bilbao i Realem Valladolid. Aktualnie trwa przerwa reprezentacyjna na czas Ligi Narodów, gdzie Polacy w pierwszym meczu zmierzyli się ze Szkocją. "Biało-czerwoni" wyszarpali zwycięstwo za sprawą Nicoli Zalewskiego, ale wcześniej bramkarza rywali także pokonał Lewandowski z rzutu karnego.

Thomas Mueller zwrócił się do Roberta Lewandowskiego. Legenda Bayernu Monachium nie mogła zareagować inaczej

Thomas Mueller to bez wątpienia legenda Bayernu Monachium, sezon 2024/2025 to siedemnasty Niemca w barwach klubu z Bawarii. 34-latek wyprzedził w występach Seppa Maiera, który zakończył grę na wyniku 709 meczów. Klub zdecydował się zorganizować z nim sesję Q&A, gdzie został obsypany pytaniami. Jedno z pierwszych brzmiało komu najczęściej asystował Niemiec w Monachium. Mueller się długo nie zastanawiał i szybko odpowiedział. - Zaczynamy od łatwego pytania. Był to Robert Lewandowski. Może 37 albo 39? - rozpoczął niemiecki piłkarz, po czym się okazało, że było ich aż 54. 34-latek zwrócił się od razu z propozycją do piłkarza Barcelony. - Jeśli się nudzisz, to wróć, zrobimy jeszcze kilka - dodał Mueller.