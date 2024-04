Robert Lewandowski straci swój historyczny rekord? Odważna zapowiedź Anglika: "Jest w zasięgu ręki"

Robert Lewandowski może drżeć przed tym, co się wydarzy. Niepokój do ostatniej chwili. To wydawało się niemożliwe

Przypomnijmy, że Lewandowski w sezonie 2020/21 strzelił 41 goli, wymazując z tabel 49-letni rekord Gerda Mullera (40 goli.) Polak potrzebował na to 29. meczów. Teraz mocno zagrożony jest rekord Lewandowskiego przez zastępującego go w Bayernie, niespełna 31-letniego Harry’ego Kane’a. W 31 meczach, bo wystąpił we wszystkich w tym sezonie, Anglik strzelił 35 goli. Czy dopadnie Lewandowskiego?

Awantura Kloppa z Salahem! Kamery wszystko wyłapały. Gwiazdor Liverpoolu nie gryzł się w język, trzęsienie ziemi na koniec kadencji Niemca

- To możliwe, ale muszę się spieszyć. To jest w zasięgu ręki. Wszystko rozstrzygnie się w trzech ostatnich kolejkach - powiedział 89-krotny reprezentant Anglii po meczu z Eintrachtem Frankfurt wygranym przez jego drużynę 2:1. Do końca sezonu pozostały mu 3 mecze, a do doścignięcia "Lewego" brakuje sześciu goli. W trzech ostatnich kolejkach Bayern zagra kolejno z VfB Stuttgart (wyjazd), VfL Wolfsburg (dom) oraz z Hoffenheim (w). Warto zaznaczyć, że Lewandowski kiedy przed trzema sezonami ustanawiał swój rekord, to na 3 kolejki przed końcem miał 36 goli, a w ostatnich trzech meczach trafił 5 razy do siatki.

Legendarny brazylijski piłkarz wznawia karierę. Zakończył ją piętnaście lat temu, nie przeszkadza mu wiek[WIDEO]