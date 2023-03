Szok, Julian Nagelsman stracił posadę trenera Bayernu! Padło nazwisko następcy

Już w ciągu dnia pojawiły się informacje włoskiego dziennikarza Fabrizio Romani, że posada 36-letniego jest niepewna i w każdej chwili może stracić pracę. Jednak niewielu spodziewało się, że sprawy potoczą się tak szybko, gdyż szefowie Bayernu nie są znani z podejmowania nagłych decyzji. Tym razem stało się inaczej. Według "Bilda" przyczyną zwolnienia jest słaba, niezadowalająca postawa Bayernu w Bundeslidze, a czarę goryczy przechyliła porażka w ostatniej kolejce z Bayerem Leverkusen, po której Bayern stracił pozycję lidera na rzecz Borussii Dortmund.

- To nie jest to, co powinno cechować Bayern. Tak mało energii, mentalności i asertywności – mówił po porażce z Leverkusen dyrektor Bayernu Hasan Salihamidzić, jedna z najważniejszych osób w klubie. Bayern przystępował do rundy wiosennej z 10-punktową przewagą nad Borussią, a obecnie ma 1 pkt straty. W najbliższej kolejce dojdzie do bezpośredniego meczu obu drużyn w Monachium. O ile Bayernowi nie szło dobrze w lidze, to w Lidze Mistrzów pod wodzą Nagelsmana spisywał się znakomicie. W 1/8 finału nie dał szans francuskiemu PSG, a w ćwierćfinale tych rozgrywek zmierzy się z Manchesterem City. Kto zastąpi Nagelsmana? Wydaje się, że faworyt jest jeden – Thomas Tuchel. Jego nazwisko jako pierwszy podał Fabrizio Romano na Twitterze. Bild potwierdza informacje, że to Tuchel ma być nowym szkoleniowcem „Die Roten”. Ten jest bezrobotny od września ubiegłego roku, gdy został zwolniony z Chelsea.

