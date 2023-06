Uli Hoeness ma duże obawy, chodzi o pieniądze. „Jestem zaniepokojony tym, co nadchodzi z Arabii Saudyjskiej”

Legenda wraca do Bayernu. Był symbolem wielkich sukcesów, liczą na jego doświadczenie

Przy okazji meczu charytatywnego Bayernu w Weissach, gdzie prywatnie mieszka Hoeness udzielił wywiadu, w którym jednym z wątków była ofensywa finansowa klubów arabskich, a szczególnie z Arabii Saudyjskiej ściągających czołowych piłkarzy świata. Zdaniem honorowego prezydenta Bayernu tamtejsze kluby psują rynek piłkarski. - Jestem bardzo zaniepokojony tym, co nadchodzi z Arabii Saudyjskiej, wydają się mieć nieskończone pieniądze. Sami za to płacimy poprzez ropę naftową - powiedział Hoeness dla "Sky Sport", mając również na myśli świeżo upieczonego zdobywcę Ligi Mistrzów Manchester City, który jest w większości własnością rodziny rządzącej arabskim emiratem Abu Zabi za pośrednictwem City Football Group.

- Narzekanie nie ma jednak sensu, musimy znaleźć inne sposoby, aby się temu przeciwstawić. Z pewnością w ciągu najbliższych 10 lat nie będzie nam łatwo. Widać to w Zatoce Perskiej, gdzie wykupili już wszystko, Zaletą jest jednak to, że mogą grać tylko jedenastoma piłkarzami. W drużynie nie może być więcej niż 15-16 topowych zawodników. Na świecie zawsze będzie więcej niż 50-60 świetnych zawodników. Musimy się po prostu do nich dostać – analizuje legenda Bayernu, która wraz z pozostałymi członkami rady nadzorczej klubu m.in., Karlem-Heinzem Rummenigge, a także trenerem Thomasem Tuchelem skupia się obecnie na restrukturyzacji Bayernu.

