Adrian Siemieniec potrzebuje odpowiednich narzędzi

Przed rewanżem z serbskim zespołem trener Adrian Siemieniec został zapytany m.in. o stan murawy. Szkoleniowiec pozwolił sobie na oryginalne porównanie. - Gdyby był pan wirtuozem muzycznym, dałbym panu fortepian za 5 złotych, a potem drugi za 100 tysięcy - powiedział trener Adrian Siemieniec podczas konferencji prasowej, cytowany przez klubowe media. - Oczywiście te fortepiany wydają różne dźwięki. Jesteśmy zespołem, który chce grać ofensywnie, budować akcje, otwierać grę od bramki. Do tego potrzebujemy odpowiednich narzędzi, czyli dobrej murawy - dodał.

Oficjalnie: Legia potwierdza, w końcu ma napastnika! To z nim sięgnie po mistrzostwo Polski?

Jagiellonia musi wygrywać niezależnie od okoliczności

Jednak szkoleniowiec od razu zastrzegł, że w żaden sposób nie usprawiedliwia się i nie szuka wymówek, co do stanu i jakości murawy, bo jest taki sam dla obu drużyn. Chciał zwrócić uwagę na to, że wszystko bierze się z podejścia i nastawienia. to jest kluczowe dla gry białostockiego zespołu. - Wymówki są dla słabych - tłumaczył trener Siemieniec, cytowany przez klubowe media. - Musimy szukać rozwiązań i dostosowywać się do warunków. Warunki nie mogą determinować jakości gry ani nastawienia. Trzeba być konsekwentnym mentalnie i utrzymywać poziom bez względu na okoliczności - zaznaczył szkoleniowiec mistrza Polski.

Ilja Szkurin będzie nową bronią Legii? Kamil Kiereś na to zwraca uwagę, mówi o bramkowym serwisie [ROZMOWA SE]

- Warunki nie mogą determinować jakości gry ani nastawienia. Trzeba być konsekwentnym mentalnie i utrzymywać poziom bez względu na okoliczności - powiedział trener Adrian Siemieniec, cytowany przez klubowe media.

QUIZ. Jak dobrze znasz polską ekstraklasę? Pytanie 1 z 10 Który z tych klubów najwięcej razy sięgał po mistrzostwo Polski? Legia Warszawa Wisła Kraków Górnik Zabrze Ruch Chorzów Następne pytanie

Sonda Czy Jagiellonia Białystok zostanie mistrzem Polski? Tak Nie, wygra Śląsk Trudno powiedzieć