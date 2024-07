i Autor: Cyfrasport Juergen Elitim

Co za pech lidera!

Alarm w Legii przed startem nowego sezonu! Co ze zdrowiem gwiazdy, kiedy będzie gotowy do gry?

Legia przygotowuje się do rozgrywek. W warszawskim klubie mają jednak poważny problem, bo Juergen Elitim doznał kontuzji. Alarm w Legii przed startem nowego sezonu! Co ze zdrowiem gwiazdy, kiedy będzie gotowy do gry?