i Autor: Cyfrasport Puszcza Niepołomice

Co za walka o utrzymanie!

Ale się tam działo! Puszcza nie odpuszcza, ale Korona także się nie poddaje. Intensywny mecz i rekord beniaminka [WIDEO]

Ale się tam działo! To była walka na całego. Nikt nie odstawiał nogi, każdy chciał wygrać. Po raz kolejny Puszcza pokazała, że nie odpuszcza, ale zaciekle o punkty walczyła także Korona. W efekcie w meczu drużyn walczących o utrzymanie padł remis 1:1. W ten sposób beniaminek awansował na 14. miejsce i utrzymał dwa punkty przewagi na ekipą z Kielc, która po tej kolejce pozostaje na miejscu spadkowym. To był intensywny mecz, który bardzo dobre się oglądało, bo emocji nie brakowało. Dla Puszczy to był szósty z rzędu mecz bez porażki.