i Autor: Cyfrasport Rafał Augustyniak

Ważne informacje

Kiedy Rafał Augustyniak będzie gotowy do gry? Co ze zdrowiem gwiazdy Legii, już wszystko jasne!

Piłkarze Legii wciąż mają szanse na tytuł i grę w europejskich pucharach. Wygrywając 3:1 ze Stalą Mielec poprawili pozycję w tabeli. Jednak to spotkanie koszmarnie zakończyło się dla kluczowego obrońcy. Czy Rafał Augustyniak będzie gotowy do gry? Co ze zdrowiem gwiazdy Legii, już wszystko jasne!