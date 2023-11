Bartłomiej Wdowik znów huknie z rzutu wolnego? "Głupio byłoby to zaprzepaścić"

Jagiellonia czuje się mocna u siebie

Wdowik jest najlepszym strzelcem Jagiellonii Białystok. Zdobył w tej rundzie osiem bramek. Zachwyca on, ale i cała drużyna. Klub z Podlasia nie ma sobie równych w całej lidze. Wygrał siedem (wszystkie!) mecze u siebie w tej edycji! Do perfekcji opanował strzały z rzutów wolnych. Czy w ten sposób zaskoczy bramkarza Piasta? - Czujemy się mocni u siebie - powiedział Bartłomiej Wdowik w rozmowie z "Super Expressem". - Chcemy to udowodnić w meczu z Piastem. Jesteśmy w czubie tabeli. Ciężko na to pracowaliśmy przez całą rundę. Głupio byłoby efekt naszej ciężkiej pracy zaprzepaścić na ostatniej prostej - tłumaczył.

Legia nie zaśpi na Warcie? Dawid Szulczek o smaku wygranej, statystyce i największej gwieździe wicemistrza Polski

Wyniki w Białymstoku nie są przypadkowe

Piast w tej rundzie jestem "królem remisów" W 15 występach gliwiczanie zanotowali 11 remisów. Czy przełamią się w Białymstoku? - Mam nadzieję, że podtrzymamy swoją serię - wyjawił Wdowik. - Jak już wspomniałem, czujemy się mocni i to potwierdzamy. Nasze wyniki w Białymstoku nie są dziełem przypadku. Długo i ciężko pracowaliśmy na nasze wyniki przy Słonecznej, które są bardzo dobre. Teraz musimy utrzymać tę serię. Do końca roku zdobyć przed własną publicznością komplet punktów - zadeklarował świeżo upieczony reprezentant Polski z Jagiellonii.

Nietypowe "zajęcia" Cracovii przed meczem z Rakowem. "Strzelecki" trening przełoży się na sukces z mistrzem Polski?

QUIZ. Jak dobrze znasz polską ekstraklasę? Pytanie 1 z 10 Który z tych klubów najwięcej razy sięgał po mistrzostwo Polski? Legia Warszawa Wisła Kraków Górnik Zabrze Ruch Chorzów Dalej

Sonda Czy Jagiellonia Białystok będzie mistrzem Polski? Tak, bez dwóch zdań! Nie, bez przesady Trudno powiedzieć, ale ma duży potencjał