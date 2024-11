Nie zawsze będą wygrywać wieloma bramkami

To właśnie Kapustka w pierwszej połowie dał sygnał do ataku, bo strzałem z lewej nogi zaskoczył bramkarza Widzewa. To był jego piąty gol w lidze, a ósmy we wszystkich rozgrywkach. Legia zwycięstwo zapewniła sobie dopiero w końcówce. Zdecydował o tym Paweł Wszołek, który zdobył bramkę głową. - To był trudny mecz - powiedział Kapustka po zawodach na kanale Prawda Futbolu Extra. - Nie zawsze będziemy wygrywać wieloma bramkami. Ważne, żebyśmy na koniec wychodzili z nich zwycięsko – przekonywał.

Jako zespół są w gazie

Dla Legii to było trzecie zwycięstwo z rzędu i piąty mecz bez porażki. - Jako zespół jesteśmy w gazie - ocenił Kapustka. - Nie przegraliśmy po przerwie na kadrę. Wygraliśmy wszystkie mecze do tej pory. Myślę, że też gramy lepiej. Stwarzamy więcej sytuacji niż to było wcześniej - stwierdził.

Wszystko się może wydarzyć w Poznaniu

Warszawski zespół zajmuje w lidze piąte miejsce i do prowadzącego Lecha traci sześć punktów. A już w następnej kolejce zmierzy się z liderem w w Poznaniu. - Sezon jest długi, a my piłkarze nie powinniśmy się wdawać w dyskusje, kto na tym etapie ma największe szanse na zdobycie mistrzostwa - podkreślił kapitan Legii. - Ludzie z boku lubią to oceniać i stawiać różne tezy. Lecha też już koronowano parę kolejek temu. Nie jesteśmy jeszcze nawet na półmetku rozgrywek. Przed nami mecz z Lechem, który też będzie ważny dla układu tabeli dla obu drużyn. Wszystko się może wydarzyć - wyznał.

Feio potrafi reagować

W Poznaniu na ławce Legii nie zasiądzie trener Goncalo Feio, który z Widzewem po raz czwarty został ukarany czerwoną kartką. - Szkoda, bo trener Feio jest człowiekiem, który podczas meczu potrafi dać nam fajne wskazówki - tłumaczył Kapustka. - Potrafi reagować na żywo na to, co się dzieje na boisku. Wierzę, że będzie z nami duchem. Wierzę, że będziemy dobrze przygotowani do tego spotkania - dodał.

Ma pretensje o żółtą kartkę

Lider Legii w starciu z Widzewem także został upomniany przez arbitra. - Mam pretensje o swoją żółtą kartkę - wyjawił. - Nie do siebie, ale do sędziego. Uważam, że nie zrobiłem nic złego. Sędzia zagwizdał dopiero, gdy wybiłem piłkę na aut. Za to nigdy nie ma żółtej kartki - komentował.

Chciałby więcej takich momentów

Kapustka liczy na to, że dobrymi występami zapracuje na powołanie do kadry na mecze w Lidze Narodów. Pojawił się na poprzednim zgrupowaniu reprezentacji Polski po ośmiu latach przerwy i dostał szansę w meczu z Chorwacją. - Jestem głodny i chciałbym więcej tych momentów na Stadionie Narodowym - zadeklarował. - Będę pracował na to, żeby były te powołania. Dobra gra Legii może mi pomóc w tym wszystkim. Chłopaki z drużyny pomagają, abym wchodził na coraz wyższy poziom. Cieszę się, że wszyscy razem na pewno idziemy do góry - przyznał Kapustka.

