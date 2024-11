To nie było łatwe zwycięstwo

Klasyk dostarczył wiele emocji. Legia miała przewagę, ale Widzew się odgryzał. Jednak to stołeczny zespół w końcówce wyszarpał wygraną. Trener Widzewa Daniel Myśliwiec podczas konferencji prasowej mówi, że jego zespół zrobił wystarczająco dużo, aby zwyciężyć w stolicy. - Zdajemy sobie sprawę, że to było historyczne, bardzo ważne zwycięstwo dla wszystkich związanych z Legią - powiedział trener Goncalo Feio podczas konferencji prasowej. - To nie było łatwe zwycięstwo. Jak będzie taki dzień jak przed tygodniem, gdy była fenomenalna gra i wszystko się skleiło, to takie mecze będziemy wygrywać spektakularnie. Jednak nie każde zwycięstwo będzie spektakularne. To było zwycięstwo siły, charakteru i determinacji naszej drużyny. Trochę posłuchałem trenera przeciwnika, który uważa, że zrobili wystarczająco dużo, żeby wygrać. To jest futbol, ale wygrała drużyna lepsza - podkreślił.

Nie powinni stracić gola z kontry

Dla Legii to piąty mecz bez porażki i trzecia wygrana z rzędu. W tabeli warszawski zespół zajmuje piąte miejsce. - Konsekwencją naszej dominacji była przepiękna bramka jednego z naszych liderów Bartka Kapustki - stwierdził trener Goncalo Feio podczas konferencji prasowej. - Najgorszy moment w meczu przydarzył się nam, gdy prowadziliśmy 1:0. Nie powinniśmy stracić bramki z kontry. W drugiej połowie pressing był coraz skuteczniejszy, a Widzew był coraz rzadziej na naszej połowie. Mieli trochę kontr i groźny strzał Hamulicia oraz z rzutu wolnego. Zdecydowanie dominacja była po naszej stronie. Byliśmy bliżej decydującej bramki. Ostatecznie padła ona ze stałego fragmentu gry - wyznał szkoleniowiec warszawskiego klubu, który został ukarany czwartą żołtą kartką i będzie pauzował w meczu z Lechem.

