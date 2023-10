i Autor: Cyfrasport Michał Probierz

El. EURO 2024

Będzie kolejne powołanie do kadry? To on może dostać szansę od Michała Probierza

Przed reprezentacją Polski niebawem mecze z Wyspami Owczymi i Mołdawią na finiszu eliminacji mistrzostw Europy. Nowy selekcjoner Michał Probierz powołał kadrę na te spotkania, ale problemów mu nie brakuje. Już po nominacjach wypadł z niej Tymoteusz Puchacz. Kto go zastąpi? Będzie kolejne powołanie do kadry?