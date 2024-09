i Autor: Cyfra Sport Michał Probierz, Wojciech Szczęsny

Wojciech Kowalczyk o roli Szczęsnego w Barcelonie. To trudne do przewidzenia

Wojciech Szczęsny z początku był tylko życzeniowo przymierzany do roli bramkarza Barcelony, ale wszystko wskazuje na to, że ten transfer się wydarzy. Polski bramkarz wróci z emerytury, by zastąpić w bramce kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena. Wojciech Kowalczyk uważa, że "Szczena" nie będzie jednak grał tyle meczów w barwach "Blaugrany", ilu spodziewa się kibiców i ekspertów.