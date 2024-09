Wojciech Szczęsny podjął decyzję! Hiszpański dziennikarz przekazał najnowsze wieści, wszystko by być gotowym jak najszybciej

Transfer Wojciecha Szczęsnego do FC Barcelona, jeśli się ziści, będzie naprawdę błyskawiczny. Marc-Andre ter Stegen doznał kontuzji w w niedzielę wieczorem, 22 września, a według najnowszych doniesień już w piątek, 27 września, Polak ma przejść testy medyczne przed podpisaniem kontraktu z „Dumą Katalonii”. Wszystko wydaje się być już dopinane na ostatni guzik, ale na radość polscy kibice muszą poczekać na oficjalne ogłoszenie. Po środowym meczu Barcelony z Getafe trener Hansi Flick nie chciał nawet słowa powiedzieć na temat ewentualnego transferu Szczęsnego i wprost nazwał Inakiego Penę numerem jeden w bramce Barcelony. Zdaniem hiszpańskim dziennikarzy polski golkiper już jednak przygotowuje się do występów w nowym klubie.

Wojciech Szczęsny już zaczął treningi!

Jednym z dziennikarzy, który informował o możliwym transferze, jest Toni Juanmarti z katalońskiego „Sportu”. Teraz podał on kolejne wieści na temat Wojciecha Szczęsnego. Zdanien dziennikarza „Sportu” polski bramkarz zaczął już trenować! Od razu, gdy pojawiła się możliwość do dołączenia do Barcelony, Szczęsny miał wrócić do diety, jaką stosował w Juventusie, a w swoim domu w Marbelli rozpoczął treningi, by jak najszybciej pozbyć się zaległości z kilku tygodni emerytury, na którą się udał. Jak czytamy we wspomnianej gazecie, Szczęsny już od poniedziałku lub wtorku ma być już pod „opieką” trenera Barcelony od przygotowania fizycznego. – Prognozuje się, będzie gotowy do rywalizacji na domowy mecz z Sevillą 20 października, tuż po przerwie na spotkania reprezentacji – dodano.