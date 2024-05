Bez niego ani rusz! Jesus Imaz znów czuwał nad Jagiellonią, złoty strzał Hiszpana na miarę tytuł?

Wszystko mają w swoich rękach

Jagiellonia przystępując do meczu z Piastem wiedziała, że Śląsk wygrał z Radomiakiem i w ten sposób przeskoczył ją w tabeli. Klub z Podlasia chcąc odzyskać fotel lidera musiał wygrać lub zremisować. Udało się to ostatnie, a punkt zapewnił niezawodny Jesus Imaz, który w ostatniej minucie strzelił gola. To była jego bramka numer 11 w tym sezonie i numer 80 w polskiej lidze. - To bardzo był ważny mecz, gol i punkt - powiedział Jesus Imaz w rozmowie z klubowymi mediami. - Wszystko leży w naszych rękach, gramy w domu, przed naszą publicznością. Jesteśmy na to gotowi. Musimy wygrać z Wartą. Zrobimy wszystko, żeby tak się stało - zaznaczył lider Jagiellonii.

Zasługują na tytuł

W ostatniej kolejce Jagiellonia zmierzy się u siebie z Wartą. Śląsk zagra na wyjeździe z Rakowem. Jagiellonia ma lepszy bilans bezpośrednich meczów z wiceliderem ligi. - Zasługujemy na mistrzostwo - tłumaczył Jesus Imaz, cytowany przez klubowe media. - W tym sezonie zrobiliśmy olbrzymi krok do przodu. Należy on do nas. Walczę z całych sił. Dam wszystko za ten tytuł - zadeklarował hiszpański as lidera ekstraklasy.

