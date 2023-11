Blaż Kramer wypadł z kadry Legii, kiedy wróci? Stanowcza reakcja sztabu wobec gwiazdy

Z Wartą go zabrakło

Kramer przybył do Legii przed rokiem. W ubiegłym sezonie zmagał się z kontuzjami. W tym jest już lepiej pod tym względem. Napastnik ostatnio prezentował się korzystnie, był skuteczny i dostawał coraz więcej szans. W październiku w trzech występach zdobył cztery bramki. Ostatnio zabrakło go w meczu z Wartą. W ogóle nie załapał się do kadry na to spotkanie.

Nie chciał zagrać w trzecioligowych rezerwach

Trener Kosta Rujaić poinformował o powodach odsunięcia zawodnika. Słoweniec nie chciał wystąpić w trzecioligowych rezerwach. Sytuacja bardzo nie spodobała się szkoleniowcowi wicemistrza Polski. Jego reakcja była stanowcza. Pokazała też innym zawodnikom, że nie mogą sobie pozwolić na takie praktyki. - Są pewne zachowania, których nie akceptuję - powiedział trener Kosta Runjaić podczas konferencji prasowej, cytowany przez klubowe media z Łazienkowskiej. - Dlatego podjąłem decyzję, że Blaż nie pojawi się w kadrze na mecz z Wartą Poznań. Decyzja była spowodowana konsekwencją jego zachowania. Nie chciał wystąpić w meczu rezerw Legii. Żaden zawodnik nie będzie ponad klubem - podkreślił.

Słoweniec zaakceptował karę

Szkoleniowiec wytłumaczył, że zależy mu na tym, aby Kramer był w grze i tym podyktowana była decyzja o grze w drugiej drużynie. - Chcemy, aby Blaż łapał jak najwięcej minut - przyznał Runjaić. - Jesteśmy profesjonalistami. Mamy swoje zasady. Wierzę w odpowiedzialność zawodników. Blaż zgodził się z karą i ją zaakceptował. Na chwilę obecną temat jest zamknięty - wyjaśnił szkoleniowiec stołecznego klubu, którego wypowiedź zacytował oficjalny portal Legii.

