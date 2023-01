Była prezes Wisły Kraków odpowie przed sądem. Akt oskarżenia jest gotowy

O nieprawidłowościach w klubie piłkarskim z Krakowa było bardzo głośno kilka lat temu, a dotyczyły okresu od 2016 roku, gdy TS Wisła przejęło klub po Jakubie Meresińskim. Śledztwo wykazało wiele nieprawidłowości, gdy prezesem krakowskiego klubu była Marzena S. Jak poinformowało radio RMF FM Prokuratura Regionalna w Poznaniu zakończyła śledztwo w sprawie nieprawidłowości i akt oskarżenia miał dzisiaj trafić do sądu. Zarzuty postawiono Marzenie S. , a także pięciorgu innym członkom zarządu (Damian D., Manuel J.B., Daniel G., Tadeusz Cz. oraz Robert Sz) a także Annie M-Z., firmującej swoim nazwiskiem działalność podmiotu, który miał realizować fikcyjne usługi na rzecz spółki. - " W toku przeprowadzonego pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu postępowania ustalono, że sprawcy działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz pełniąc we władzach spółki Wisła Kraków S.A. funkcje zarządcze i będąc uprawnionymi do zajmowania się jej sprawami majątkowymi, nadużyli swoich uprawnień oraz nie dopełnili obowiązków, wyrządzając w majątku Wisły Kraków S.A. szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w kwocie przewyższającej 9 mln zł, a nadto narazili spółkę na powstanie takiej szkody w kwocie ponad 860 tys. zł" - czytamy w komunikacie prokuratury. Sprawa nadużyć w Wiśle z tamtego okresu jest wielowątkowa, więc nic dziwnego, że prokuraturze zajęło dużo czasu przygotowanie aktu oskarżenia. Wisła była na skraju upadku za rządów Marzeny S. Klub został uratowany po zmianach strukturalnych w 2019 roku, gdy przejęli go Jakub Błaszczykowski, Jarosław Królewski i Tomasz Jażdżyński.

