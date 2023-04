Były kadrowicz przed grą z Fiorentiną. Mówi o trudnej przerwie, wskazuje także sposób na Włochów

W tym roku Fiorentina gra coraz lepiej

W fazie pucharowej Lech okazał się lepszy od Bodo/Glimt i Djurgardens. Czy będzie górą w starciu z Fiorentiną? - To będzie ciężki mecz, ale na taki właśnie czekają piłkarze w całym sezonie – powiedział Piotr Reiss w rozmowie z naszym portalem. - Zapowiada się trudne spotkanie z wymagającym przeciwnikiem. W tym roku Fiorentina gra coraz lepiej, co najlepiej pokazują ich niesamowita seria. Teraz wygrywa, gra pewnie, ten zespół jest formie, jest w gazie. Widać po wynikach, że złapali wiatr w żagle, że jest dobra atmosfera. A to przekłada się na wynik. Zastanawiam się, jak podejdą do rywalizacji z mistrzem Polski, jaki wystawią skład. To będzie na pewno trudna przeprawa dla Lecha - powtórzył był król strzelców ekstraklasy.

Lech musi być mocny psychicznie i fizycznie

Reiss twierdzi, że kluczem do sukcesu będzie to, aby Lech wzniósł się na szczyt swoich możliwości. - Wydaje mi się, że kluczowe będzie, aby każdy z zawodników zagrał na swoim najwyższym poziomie – przekonywał. - Dobra dyspozycja liderów w starciu z takim rywalem może po prostu nie wystarczyć. Mam nadzieję, że Lech nie przegra tego spotkania już w szatni. Zakładam, że wyjdzie z dobrym nastawieniem. Będzie mocny psychicznie i fizycznie. Fiorentina to mocny rywal, ale też go można pokonać. Muszą w to wierzyć piłkarze. Ważne, aby przed rewanżem we Florencji kwestia awansu wciąż była otwarta - zaznaczył były kapitan Kolejorza na naszych łamach.

Sonda Jakim wynikiem zakończy się mecz Lech Poznań - Fiorentina? Wygrają gospodarze Będzie remis Wygrają goście

PKO Ekstraklasa 11.04 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.