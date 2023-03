Były reprezentant Polski związał się z Wieczystą Kraków! Jeszcze niedawno był w Ekstraklasie, teraz ma pomóc w III lidze

Wieczysta Kraków z roku na rok zbliża się do Ekstraklasy, ale na razie walczy o awans na szczebel centralny. Do wykonania pozostał jej ostatni krok, który nie idzie zgodnie z planem. Włodarze klubu zakładali, że z ogromnym budżetem i kilkoma gwiazdami w składzie spokojnie zdominują III ligę, jednak przeciwnicy mocno postawili się hegemonowi niższych lig. To doprowadziło do głośnego zwolnienia Franciszka Smudy, który zaczynał sezon na ławce trenerskiej Wieczystej. We wrześniu byłego selekcjonera zastąpił Dariusz Marzec, jednak on też nie dotrwał do końca sezonu. Co prawda krakowianie prowadzą w tabeli, ale po 21 kolejkach mają tylko punkt przewagi nad Avią Świdnik i Stalą Stalowa Wola. Marca nie uratowały nawet solidne wyniki i po niespodziewanej porażce z Sokołem Sieniawa doszło do sensacyjnej roszady.

Wojciech Łobodziński w Wieczystej Kraków. Z reprezentacji Polski i Ekstraklasy do III ligi

Marzec prowadził Wieczystą w 14 spotkaniach i osiągnął średnią 2,07 pkt/mecz. Wygrał dziewięć starć, dwa zremisował, a w trzech poniósł porażkę. Takie statystyki nie były wystarczające dla działaczy, którzy we wtorek, 21 marca, poinformowali o rozstaniu z 53-latkiem. Natychmiast podali też nazwisko jego następcy, którym został Wojciech Łobodziński! 23-krotny reprezentant Polski zakończył piłkarską karierę w 2020 r., ale już pod jej koniec przygotowywał się do roli trenera. Dzięki temu błyskawicznie zasiadł na ławce trenerskiej Miedzi Legnica, w której spędził jako zawodnik 8 lat. Z "Miedzianką" w roli trenera awansował do Ekstraklasy, ale w październiku stracił pracę po słabym początku sezonu beniaminka.

Od tamtej pory Łobodziński pozostawał bez pracy, jednak wreszcie dopiął szczegóły. Były trener Miedzi podpisał kontrakt z Wieczystą do końca sezonu z opcją przedłużenia o kolejny rok. W skład jego sztabu wejdą: Rafał Jędraszczyk (asystent trenera), Michał Miśkiewicz (trener bramkarzy), Jerzy Lipczyński (trener przygotowania fizycznego), Maciej Bębenek (kierownik drużyny) oraz fizjoterapeuci Piotr Kamykowski i Norbert Piszczek. Debiut byłego reprezentanta Polski w nowym klubie nadejdzie bardzo szybko. Już w sobotę o godzinie 12:00 Wieczysta zmierzy się u siebie z Orlętami Radzyń Podlaski.

