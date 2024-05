Były reprezentant tak tłumaczy niepowodzenie Rakowa i Lecha. Dostało się także Legii, co poszło nie tak?

Legia ujawniła plan przygotowań do nowego sezonu. To tam warszawski zespół będzie szlifował formę

Legia nie walczyła do końca o tytuł

Legia planowała odzyskać mistrzostwo, co się nie udało już trzeci raz z rzędu. Warszawski zespół musiał zadowolić się miejscem na podium, które premiowane było grą w w europejskich pucharach. - Legia też mimo wszystko rozczarowała - powiedział Tomasz Kłos, cytowany przez PAP. - Nie walczyła do końca o mistrzostwo. Od pewnego momentu dało się odczuć, że to ostatni sezon Kosty Runjaica. To się chyba przekładało na zespół - tłumaczył.

W Rakowie brak Lopeza, a w Lechu Salamon bez formy

Zawiodły dwa kluby. Raków nie obronił mistrzostwa i nie zakwalifikował się nawet do pucharów. To samo spotkało Lecha, który poległ w Pucharze Polski. Co się stało z tymi potentatami? Lech skończył ligę na piątym miejscu, a Raków dopiero na siódmej pozycji. - Myślę, że kontuzja Ivi Lopeza trochę podcięła skrzydła całej drużynie - ocenił Tomasz Kłos, cytowany przez PAP. - Zwłaszcza, że nie udało się znaleźć następcy Hiszpana. Jeżeli chodzi o Lecha, to dla mnie odzwierciedleniem jego gry była postawa Bartosza Salamona. To nie była ta forma, co wcześniej. Tak można powiedzieć o całym Lechu - zaznaczył były kadrowicz.

