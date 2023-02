Cezary Kulesza wyjawił ważne plany Fernando Santosa. Prezes PZPN niczego nie ukrywał, wyłożył kawę na ławę

Chorwat ma załatać dziury w obronie Pogoni. Chciała go także Legia

Wraca I liga. Mocarstwowe plany Arki Gdynia, jasna deklaracja trenera. Będzie powrót do ekstraklasy?

Szymon Marciniak otrzymał sporą podwyżkę! Na jaw wyszła kwota, czekał na to naprawdę długo

Nie on jeden

Pracowity weekend selekcjonera

Portugalczyk z sukcesami pracował w roli selekcjonera reprezentacji Grecji i Portugalii, z którą w 2016 cieszył się z wywalczenia mistrzostwa Europy. Teraz ma wprowadzić na wyższy poziom polską kadrę i co najważniejsze - poprawić jej wizerunek. Czy z naszymi piłkarzami także będzie święcił triumfy? To się okaże, ale już w marcu start eliminacji EURO 2024. Na początek zagramy z Czechami i Albanią. Selekcjoner Fernando Santos najbliższe dni poświęci na szukanie mieszkania w stolicy, a także będzie gościł na meczach polskiej ekstraklasy podczas 20. kolejki. Jego plany zdradził prezes Cezary Kulesza na Twitterze. Portugalczyk wybierze się na trzy ligowe mecze. Jeden z nich obejrzy w piątek, drugi w sobotę, a trzeci w niedzielę na Łazienkowskiej. - Trener Fernando jest już w Polsce i od razu zabiera się do pracy. W najbliższej kolejce PKO BP Ekstraklasy obejrzy z trybun trzy mecze: Lechia Gdańsk - Widzew Łódź, Wisła Płock - Lech Poznań, Legia Warszawa - Cracovia - napisał prezes Cezary Kulesza w mediach społecznościowych.

Trener Fernando Santos jest już w Polsce i od razu zabiera się do pracy. W najbliższej kolejce @_Ekstraklasa_ obejrzy z trybun trzy mecze: @LechiaGdanskSA z @RTS_Widzew_Lodz, @WislaPlockSA z @LechPoznan i @LegiaWarszawa z @MKSCracoviaSSA.— Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) February 8, 2023

Sonda Czy Fernando Santos to dobry wybór na selekcjonera reprezentacji Polski? Tak Nie Nie mam zdania