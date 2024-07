Cios dla Rakowa Częstochowa tuż przed startem sezonu. Gwiazdor odszedł na dobre

Łukasz Zwoliński to postać, której kibicom Ekstraklasy nie trzeba specjalnie przedstawiać. 31-letni napastnik pochodzi ze Szczecina i właśnie w ekipie Pogoni zadebiutował w najwyższej klasie rozgrywkowej. Na Pomorzu Zachodnim zagrał 120 razy i strzelił 25 goli. Później występował także m.in. w Arce Gdynia, Górniku Łęczna, Śląsku Wrocław czy zagranicznym NHK Gorica. Do Polski wrócił w 2020 roku, gdy podpisał umowę z Lechią Gdańsk. Ten okres był jednym z najlepszych w karierze Zwolińskiego. Napastnik w 107 meczach dla biało-zielonych strzelił 44 gole i zapracował na transfer do mającego mistrzowskie aspiracje Rakowa Częstochowa. Teraz zdecydował się opuścić gród pod Jasną Górą.

Ujawnili, co może czekać Roberta Lewandowskiego. Zmiana, o której może być głośno. Spekulacje nie ustają

Łukasz Zwoliński w Wiśle Kraków

Co ciekawe, Łukasz Zwoliński nie zostaje na poziomie Ekstraklasy. Choć wciąż można było go zaliczyć do grona najlepszych graczy pierwszej linii w najwyższej klasie rozgrywkowej, to wybrał ofertę z I ligi. Zwoliński związał się kontraktem do czerwca 2026 roku z pierwszoligową Wisłą Kraków. "Biała Gwiazda" próbuje wrócić do elity, ale od dwóch sezonów jej się to nie udaje.

Zbigniew Boniek przegrał zakład i musiał zrobić TO tuż przed finałem Euro! Te obrazki poszły w świat. Były prezes PZPN się wywiązał

Zwoliński strzelał dla Rakowa

W 2023 roku Łukasz Zwoliński zasilił szeregi Rakowa Częstochowa prowadzonego przez Dawida Szwargę. Teraz zespół byłego mistrza kraju przejął znowu Marek Papszun i drogi snajpera oraz szkoleniowca rozeszły się na kilka dni przed startem nowego sezonu 2024/25. Zwoliński w Rakowie zagrał w 38 meczach. Swoje występy w ekipie "Medalików" okrasił 8 golami.