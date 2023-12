i Autor: Cyfrasport Adrian Lis

Co on chciał zrobić?! KOSZMARNA interwencja bramkarza Warty Poznań [WIDEO]

Wprawdzie Dawid Szulczek i Adrian Siemieniec to przyjaciele, ale na boisku nie było sentymentów. Warta przegrała 1:2 z Jagiellonią w 17. kolejce ekstraklasy. Przepis na porażkę? Zaczęło się od kuriozalnej interwencji bramkarza poznańskiej drużyny. To co zrobił Adrian Lis trudno wytłumaczyć. Jak trener Warty ocenił to, co się wydarzyło?