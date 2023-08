Co z wielką gwiazdą Rakowa?! Mistrzowie stracą lidera? Jest zdecydowana reakcja

Poruszające słowa piłkarza Rakowa po meczu z Arisem. Łzy same napływają do oczu, "żałuję, że tata tego nie widzi"

Doniesienia mediów postanowił wyjaśnić w rozmowie ze Sport.pl przewodniczący rady nadzorczej Rakowa, Wojciech Cygan: „Fran Tudor po meczu z Arisem dostał pytanie czy zostanie, z wprowadzeniem, że nie jest tajemnicą, iż może odejść. No to dla mnie to w takim razie jest tajemnica, bo ja o tym nie wiem, a rozmawiam z nim niemal codziennie.”

Co z gwiazdami Rakowa? Jasna odpowiedź

„Przed gabinetem prezesa nie stoi kolejka zawodników z prośbą o transfer. Ja rozumiem, że Kovacević odnalazłby się w każdej lidze w Europie, bo jest znakomitym bramkarzem, ale z nim też rozmawiam często. On wie, że pokazanie się w Europie byłoby dla niego znakomitą sprawą” - dodaje Cygan. W ostatniej, czwartej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów, na Raków czeka bardzo mocny przeciwnik w postaci FC Kopenhaga. Pierwszy mecz odbędzie się już w najbliższy wtorek, natomiast rewanż będzie miał miejsce 30 sierpnia w środę.

